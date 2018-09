Op één na grootste zonnewagenrace ter wereld op Circuit Zolder

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 390.000euro uit het Fietsfonds uit om te investeren in zes lokale fietsprojecten in Limburg, alle zes goed voor een investering van twee en een half miljoen euro. Vlaanderen wil zo de gemeentebesturen financieel ondersteunen in de uitbouw van een goede fietsinfrastructuur.