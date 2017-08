Op één na hoogste aantal betaaltransacties ooit op eerste dag zomersolden

Voka Limburg helpt bedrijven aan gelukkiger personeel. De werkgeversorganisatie doet dat om een antwoord te bieden aan de oorlog om talent. Als medewerkers gelukkig zijn dan blijven ze en groeien ze ook door. waardoor nieuwe vacatures ontstaan. Door het personeelsbeleid te optimaliseren stijgt het werkaanbod, klinkt het. Engels Logistics in Beringen is het eerste bedrijf in Limburg dat instapte in het traject.