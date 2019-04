Op korte tijd 21 Mercedes bestelwagens gestolen in Limburg

De Federale Politie lanceert een oproep naar getuigen van een uitgebrande wagen op de pechstrook van de E314 in Maasmechelen. De wagen zou gebruikt zijn bij een granaataanslag in Antwerpen op 18 maart.In de vroege ochtend van maandag 18 maart 2019 omstreeks 04 uur 10 werd in de De Pretstraat in Antwerpen een granaataanslag gepleegd. De daders verplaatsten zich met een witte Alfa Romeo Giulietta. De wagen werd na de feiten om 05 uur 30 brandend aangetroffen op de pechstrook van de E314 ter hoogte van Maasmechelen aan kilometerpaal 9 richting Nederland. Een bijzonder kenmerk van de wagen is dat de metalen tankklep rechts achteraan is afgebroken. De speurders zoeken getuigen die het voertuig daar of elders hebben opgemerkt. De polite vraagt of iemand het (brandende) voertuig heeft opgemerkt. Aan de bestuurders met een dashcam wordt gevraagd hun beelden na te kijken, misschien beschikken zij over interessante informatie. Heeft u meer informatie over de zaak? Bel dan naar het gratis nummer 0800/30 300.