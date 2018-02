Op reanimeren staat geen leeftijd

Op de Internationale Epilepsie Dag lanceert de Limburgse start-up Epihunter een oplossing om verborgen aanvallen van epilepsie te detecteren bij lagere schoolkinderen en jongeren. Op vraag van zijn zoon Daan ontwikkelde founder Tim Buckinx een app die verbonden is met een EEG-hoofdband, zodat er een lampje gaat branden wanneer de hersenen ‘op pauze’ gaan. Iedereen kent de motorische aanvallen, die gepaard kunnen gaan met schokken en bewusteloosheid, en die epilepsie de bijnaam ‘de vallende ziekte’ gaven. Maar zo’n 15 procent van alle mensen met epilepsie lijden aan zogenaamde ‘absence’ aanvallen. Een kortsluiting in de hersenen lokt een aanval uit die erg moeilijk op te merken is. "De aanval wordt vaak verward met dagdromen"Ook Daan, de zoon van Epihunter-founder Tim Buckinx, heeft last van epileptische absence aanvallen. “Het allerergste vond hij dat mensen rondom hem – wij als ouders, maar ook leerkrachten op school – boos op hem zijn”, verduidelijkt Tim Buckinx. “We veronderstellen dat hij aan het dagdromen is en ons wel gehoord heeft, terwijl hij eigenlijk een epileptische aanval heeft. Daan vroeg me om een lampje te maken dat aangaat wanneer zijn hersenen op pauze gaan.” Dat is precies wat het vijfkoppige team van Epihunter, met uitgebreide ervaring in de technologiesector, vervolgens deed. App houdt duur en tijdstip van aanvallen bijKinderen die last hebben van ‘stille’ epileptische aanvallen, dragen in de klas een elegante EEG-hoofdband; het soort headset dat ook wordt gebruikt voor o.a. meditatietrainingen. De hoofdband stuurt een continue datastroom van hersenactiviteit door naar de smartphone van het kind. Wanneer het kind een aanval heeft, laat een door Epihunter ontwikkeld wiskundig algoritme in de app het lampje van de smartphone branden. De app houdt perfect bij hoelang de aanvallen precies duren en op welke tijdstippen ze plaatsvonden. Alle data worden opgeslagen in ons cloud platform. Vooral voor jonge schoolkinderenIedereen met epileptische absence aanvallen kan Epihunter gebruiken, maar de start-up richt zich in de eerste fase vooral op schoolkinderen tussen 6 en 12 jaar. “Omdat de aanvallen voor die groep kinderen voor de grootste noden zorgen”, legt Tim Buckinx uit. “Met Epihunter ziet de leerkracht onmiddellijk dat een kind een epileptische aanval heeft, en kan hij of zij de leerstof gewoon even herhalen. Geen misverstanden meer, waardoor ook de leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in de klas. Ouders zijn dan weer gerustgesteld omdat de school de aanvallen van hun kind opmerkt en er op een gepaste manier mee omgaat.” Startschot crowdfunding campagneEpihunter wordt momenteel uitgebreid getest bij gezinnen in België en Nederland, en kwam tot stand met de steun van onder andere imec.istart, de provincie Limburg en start-up accelerator Start it @KBC. Vandaag geeft Epihunter ook het startschot voor een grote crowdfunding-campagne. Via Indiegogo, een van ’s werelds grootste crowdfunding platformen, kunnen ouders van kinderen met absence epilepsie als ambassadeurs aan verminderd tarief een jaarabonnement kopen. Vanaf april 2018 kunnen zij dan als allereersten Epihunter beginnen gebruiken. De Winwinner-campagne laat particulieren dan weer toe om eenvoudig en op een fiscaal vriendelijke manier mee te investeren in een bedrijf met maatschappelijke impact. Om Epihunter verder te ontwikkelen en zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, zowel op school als thuis, werkt de start-up nauw samen met de Vlaamse Epilepsie Liga en academische ziekenhuizen. Zelfs de eerste contacten met het Boston Children's Hospital, één van de meest gerenommeerde kinderziekenhuizen ter wereld, zijn al gelegd. Prof. Paul Boon, voorzitter van de Epilepsie Liga: "Met de Epilepsie Liga gaan we Epihunter ondersteunen met de wetenschappelijke validatie van hun applicatie. Zo kan de app onderzoekers meer inzicht geven in absence epilepsie en bijdragen aan nieuwe behandelingen."