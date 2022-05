Open VLD wil federale kieskring: "20 van 150 kamerzetels voor nationale kandidaten."

* De urinestalen van de tieners die onwel werden op het We R Young-festival in Hasselt zijn allemaal negatief. De stalen werden getest op de aanwezigheid van 200 stoffen. Daardoor kan volgens de hoofdarts van het Jessaziekenhuis de piste van 'needle spiking' uitgesloten worden. Mogelijk is er wel met een naald geprikt, maar er is geen vloeistof toegediend.* Open VLD pleit voor een federale kieskring. Kamerlid Patrick Dewael dient een wetsvoorstel in waarbij 20 van de 150 kamerzetels zouden gaan naar kandidaten die in het hele land verkiesbaar zijn.* De stad Genk komt met een energiepremie voor inwoners die hun facturen van gas en elektriciteit niet meer kunnen betalen.* De imkersbond doet een oproep aan de overheid om maatregelen te nemen tegen de Aziatische hoornaar. De invasie van de exoot kan op termijn de honingbijen verdringen.* We hebben de eerste beelden van Innesto 2.0. Na 12 jaar Houthalen-Helchteren opent het sterrenrestaurant morgen de deuren in een nieuw etablissement in Zonhoven. * En in het handbal heeft Achilles Bocholt gisteren een stevige optie genomen op de titel. De Bocholtenaren wonnen na een spannende wedstrijd met 33-30 van Visé.