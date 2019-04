Nog dit jaar komt er een recordpoging met meer dan 1000 Ford Mustangs in Lommel. Ford doet daarvoor een beroep op Adelbert Engler. Hij mag zich de ambassadeur van Mustang in België noemen. Naast enkele exclusieve modellen heeft hij in zijn garage in Heusden-Zolder een collectie van 7500 miniatuur-Mustangs staan. De Ford Mustang is sinds 2015 terug officieel te koop in ons land en binnen Europa wordt de Mustang in België het best verkocht.