Opgelet voor verkeershinder! Wegdek Grote Ring in Hasselt wordt vanaf morgen vernieuwd

Sinds gisterenavond is het treinverkeer tussen Leuven en Hasselt onderbroken, zo meldt de NMBS. Er is een probleem aan de bovenleiding aan het station van Landen in Vlaams-Brabant. Om 20.30 uur gisterenavond is er een probleem opgedoken met de bovenleiding aan het station van Landen in Vlaams-Brabant. Hierdoor is het treinverkeer tussen Leuven en Hasselt onderbroken. Een van de twee sporen in Landen is niet berijdbaar. Een trein die van De Panne onderweg was naar Landen moest door het incident vlak voor het station van Landen stoppen. De passagiers hebben een kleine twee uur in de trein moeten wachten. Rond 22.15 uur konden ze uitstappen. Onder begeleiding van de politie zijn ze tot aan het station van Landen gewandeld. Tussen Landen en Hasselt zijn vervangbussen ingelegd. Treinen die een langer traject volgen, worden zo veel mogelijk omgeleid. De NMBS schrapt ook een aantal treinen of beperkt de route. De vervoersmaatschappij raadt aan om de routeplanner online te raadplegen alvorens je traject te plannen. Het einde van de storingen wordt ten vroegste morgen verwacht.