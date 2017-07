Oplossing voor mazoutvervuiling Borgloon in de maak

Journalist Chris Den Hond uit Tessenderlo heeft gedaan wat nog maar weinigen hem voordeden. Hij reisde tot in de Syrische stad Raqqa, dat is de hoofdstad van IS in Syrië. Den Hond filmde er hoe de Syrische democratische strijdkrachten er IS uit de stad proberen te verdrijven. Het zijn unieke beelden van een stad in oorlog, waar de hoop om IS definitief te verdrijven dagelijks groeit.