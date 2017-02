Opnieuw banden platgestoken in Tessenderlo

UNIZO wil dat zowel uitbaters als rokers beboet worden bij een schending van het rookverbod. "De wet moet nageleefd worden, maar ook de rokende overtreders zélf moeten worden vervolgd. Niet alleen de horeca-uitbaters." Volgens UNIZO is het rookverbod in de horeca duidelijk voor iedereen en moet het consequent worden nageleefd. Horecazaken die zich daar niet aan houden, doen hun collega's oneerlijke concurrentie aan en dat kan niet, vindt UNIZO, naar aanleiding van recente controles waaruit zou blijken dat bepaalde café's roken 's nacht oogluikend zouden toestaan. Als horeca-uitbaters worden beboet omdat ze het rookverbod overtreden, moeten ook de rokers zelf - die evengoed weten dat ze op café geen sigaret mogen aansteken - gesanctioneerd worden. En dat laatste gebeurt in de praktijk veel te weinig volgens UNIZO. De rokers ontspringen meestal de dans, terwijl net zij het meest actief de wet overtreden. "Ten koste van de horeca-uitbater, die er vaak alles aan doet om roken in zijn zaak maximaal te ontraden: nergens asbakken of reclame, overal bordjes waarop het rookverbod uithangt... Het klopt gewoon niet dat horeca-uitbaters, zélfs als ze hun best doen, meestal als enigen moeten opdraaien voor de overtredingen door hun klanten," besluit UNIZO.