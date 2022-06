- Het assisenproces over de moord op Silvio Aquino nadert zijn ontknoping. De jury heeft zich teruggetrokken om zich te buigen over maar liefst 102 schuldvragen. We gaan live naar Tongeren.- In Hoeselt is een woonzorgcentrum gesloten dat op de zwarte lijst stond. De bewoners zijn overgebracht naar andere woonzorgcentra.- In Diepenbeek vinden inwoners de nieuwe fietstunnel aan het station onveilig. Het gemeentebestuur geeft toe dat de tunnel te snel geopend is, maar het alternatief is dat buurtbewoners moeten omrijden.- In Alken wil een melkveehouder z'n volledige boerderij van groene stroom uit mest voorzien, maar hij krijgt geen vergunning door het stikstofarrest.- En de kogel is door de kerk: Cyriel Dessers keert terug naar Racing Genk. Feyenoord licht de aankoopoptie niet.