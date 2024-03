Oppositiekartel AdemM-N-VA hekelt politieke spelletjes rond ontdubbeling Rijksweg Maasmechelen

door Dirk Billion

Er komt voorlopig geen vrije busbaan op de Rijksweg in Maasmechelen. Dat zag u hier vorige week al na nieuwe verkeerstellingen van Vlaams mobiliteitsminister Peeters. Oppositiekartel AdemM-N-VA struikelt over het woord 'voorlopig' en ruikt een politieke stunt in de aanloop naar de verkiezingen. Vanavond geeft lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Andy Pieters een infoavond over de Rijksweg in Maasmechelen. Want de Maasmechelaar is nooit geïnformeerd of bevraagd, zegt hij, en hij benadrukt dat de vier rijbanen moeten blijven, maar onder zijn beleid zullen vergroenen en veiliger worden voor de fietser.