Osteopaat Christophe Wolfs: "Weinig frisse lucht en stress zorgen ook voor rugproblemen"

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft stijgen. Per dag worden nu gemiddeld meer dan 4.000 nieuwe besmettingen geregistreerd in ons land. Ook in Limburg stijgen de besmettingscijfers verder. De voorbije week testten gemiddeld 1.759 Limburgers positief op het coronavirus. Gisteren waren er dat nog 1.669. Het is al van 10 november geleden dat de besmettingscijfers nog zo hoog waren in onze provincie. De besmettingsgraad in Limburg is intussen gestegen naar 1,28. Daarmee ligt het reproductiegetal terug boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit in onze provincie. De ziekenhuisopnames stijgen al een aantal dagen licht, maar voorlopig hebben de stijgende besmettingscijfers geen al te grote impact op de hospitalisaties en op de opnames op intensieve zorg. Op dit moment liggen er 120 Limburgse coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 34 op de afdeling intensieve zorgen. De afgelopen week overleden er 12 Limburgers aan het virus.