Oud-burgemeester Johan Sauwens dient klacht in tegen het verloop van de verkiezingen in Bilzen

In Genk zijn een tiental 'gele hesjes' samengekomen aan Shopping 1. De actievoerders willen protest voeren tegen de stijgende brandstofprijzen. In zowel Frankrijk als Wallonië konden die protestacties op veel deelnemers rekenen. Het liep er ook regelmatig uit de hand. Hier in Limburg blijft het voorlopig dus bij een kleine en rustige protestactie. Hoewel er even discussie ontstond tussen enkele actievoerders: de extreemrechtse groepering Voorpost claimt de actie, andere 'gele hesjes' waren daar niet mee opgezet, en besloten om weer te vertrekken.