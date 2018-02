Oud-Vlaams Belangkopstuk Bert Schoofs kandidaat op lokale Open VLD-lijst in Beringen

De Hasseltse schepen Tom Vandeput zal Erik Gerits niet vervangen als gedeputeerde. Daarover waren er de afgelopen dagen veel speculaties. Maar Tom Vandeput kan de functie als gedeputeerde niet opnemen, omdat hij niet zetelt in de provincieraad. En ook niemand zijn plaats zal afstaan. Tom Vandeput is wel één van de kanshebbers om de CD&V lijst voor de provincieraad in het district Hasselt trekken.