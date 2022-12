Op een akker in Rutten bij Tongeren heeft een boer maandagvoormiddag het lichaam van een man gevonden. Het parket startte een onderzoek. De 84-jarige boer dacht eerst nog dat het een hond of een stuk plastic was. Toen hij ernaartoe wandelde zag hij dat het een lichaam van een man was. Hij alarmeerde de politie. Ook het parket werd op de hoogte gebracht. Dat startte onmiddellijk de procedure 'ongewoon overlijden' op. In de buurt van het lichaam lag een metaaldetector en stak er een schop in de grond. De oorzaak van het overlijden is momenteel nog niet duidelijk. In het belang van het onderzoek communiceert het parket voorlopig niet over de feiten.