Overlevingskans van beademde coronapatiënten is grootst in Limburgse ziekenhuizen

door Luc Moons

In heel het land is Limburg het minst getroffen door de coronapandemie. Nergens anders raakten zo weinig inwoners besmet met het COVID-virus in de periode van maart 2020 tot juni 2021. Dat blijkt uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano die onze redactie kon inkijken nadat Vlaams parlementslid Frieda Gijbels ze opvroeg. In Limburg raakten gemiddeld 15 op 100.000 inwoners per dag besmet. In Henegouwen 27 op 100.000, bijna het dubbele.





Bij de start van de pandemie werd onze provincie zwaar getroffen. Sint-Truiden kleurde lange tijd donkerrood. Maar na de eerste klap ging de pandemie in vergelijking met de rest van het land, veel meer aan ons voorbij. Volgens Gijbels is dat deels te verklaren door het feit dat Limburgers voorzichtiger waren na de eerste schok. Nog uit cijfers van Sciensano blijkt dat de Limburgse ziekenhuizen niet slecht scoorden in de aanpak van de coronacrisis.