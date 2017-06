Overpelt en Neerpelt keuren intentie tot fusie goed

De N-VA wil volledige opheldering over de 115.000 euro, die het schepencollege van Hasselt heeft uitgegeven aan het nieuwe logo van de stad. "We zitten nog met veel vragen", zegt oppositieleider Steven Vandeput. Hij kan maar 80.000 euro terugvinden en vraagt zich af waar het overige geld naar toe is. Ook had de gemeenteraad er zich over moeten uitspreken, en dat is niet gebeurd, klinkt het.