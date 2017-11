Overpelt en Neerpelt maken live op TV Limburg fusienaam bekend tijdens groot feest

Zaterdag weten we wat de naam wordt van de nieuwe fusiegemeente van Overpelt en Neerpelt. Eén van deze drie namen zal het worden: Pelt, Pelten of Dommelpelt. Zaterdag 4 november wordt de nieuwe naam bekendgemaakt na een groot vuurwerkspektakel met acrobaten op de Oude Markt in Overpelt. Volg de bekendmaking live op TV Limburg om 20 uur. De uitzending wordt herhaald op zondag 5 november van 10 uur 30 tot 11 uur.