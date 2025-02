Overslagstation via IJzeren Rijn voor Kristalpark en Ciner Glass in Lommel

Het is druk aan de loketten van heel wat Limburgse gemeenten. Veel inwoners kloppen nu aan bij de gemeente om hun identiteitskaart en rijbewijs te laten vernieuwen. Deze piek is het gevolg van de overgang van de papieren naar de elektronische documenten in 2014-2015. De gemeente Oudsbergen neemt extra maatregelen om de lange wachttijden weg te werken. In 2024 was het al druk aan de Oudsbergse loketten, dit jaar worden er nog meer bezoekers verwacht. “Uit cijfers blijkt dat het aantal te vernieuwen identiteitskaarten is verdubbeld, van 2.129 in 2023 naar 4.358 in 2024 en 4.548 in 2025. Ook bij de rijbewijzen is er een duidelijke stijging van bijna 20 procent merkbaar”, zegt Hanne Schrooten, schepen van dienstverlening. “In 2014 werd het rijbewijs op bankkaartformaat gelanceerd. In tegenstelling tot de papieren rijbewijzen zijn ze niet meer onbeperkt geldig, maar moeten ze na tien jaar worden vervangen. Ook de regels voor identiteitskaarten wijzigden”, weet schepen Schrooten. “Daardoor zien we nu een piekmoment aan onze loketten, omdat veel inwoners hun identiteitskaarten en rijbewijzen moeten laten vervangen.” Wachttijden wegwerken Oudsbergen had al maatregelen genomen om de drukte op te vangen. “We zijn in september 2023 al uitsluitend op afspraak gaan werken, zodat we onze medewerkers zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten en zoveel mogelijk inwoners kunnen helpen. We hebben ook extra afspraakmomenten voorzien. Onze medewerkers volgen de drukte op en sturen bij waar nodig”, legt schepen Schrooten uit. Ondanks deze maatregelen loopt de afspraaktermijn de laatste weken op. Momenteel moet je zo’n twee weken wachten op een afspraak in Oudsbergen. "Dat is minder lang dan in andere gemeenten, maar we willen deze termijn nog verder terugdringen. Daarom hebben we intussen nog een extra medewerker in dienst genomen”, zegt schepen Schrooten. Wie geen afspraak kan maken voor de termijn die op de oproepingsbrief vermeld staat, hoeft zich niet meteen ongerust te maken. “De datum die op de oproepingsbrief staat, is niet hetzelfde als de vervaldatum van je identiteitskaart. Die vind je op je identiteitskaart zelf. Zorg dat je twee à drie weken voor die datum een nieuwe identiteitskaart hebt aangevraagd. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente, telefonisch of aan de onthaalbalies.” (Foto: Belga)