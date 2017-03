Overvallers moeten Hasseltse juwelier 1 miljoen euro schadevergoeding betalen

De politie heeft een huiszoeking verricht in het bisdom van Hasselt. De huiszoeking kadert in het onderzoek naar de diaken uit Heusden-Zolder die verdacht wordt van mogelijk seksueel misbruik van minderjarigen. De feiten zouden al dateren van 2001, maar twee slachtoffers dienden pas vorig jaar klacht in kort nadat de diaken in de media liet optekenen dat hij priester wilde worden. De diaken werd in januari geschorst door het bisdom. Er loopt een tuchtonderzoek naar de man.