Overzicht: wie blijft burgemeester en wie niet?

Bruno Steegen (Beter Bilzen) wordt de nieuwe burgemeester in Bilzen. De coalitie met N-VA en Bilzen Bruist wordt behouden, ook al had Trots op Bilzen van Johan Sauwens de meeste stemmen. Steegen maakte dat nieuws bekend in onze verkiezingsshow. Nadien keerde hij terug naar zijn achterban, en daar werd nog stevig gevierd. “Vandaag gaan we vieren, want Beter Bilzen heeft deze verkiezingen absoluut gewonnen,” klinkt het.