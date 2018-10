Paarden doodgereden in Wellen

Het is gedaan met parkeren in de straten rond Winterland in Hasselt. Dat wordt maandag beslist op een vergadering met de buurt. Betalend parkeren tot middernacht, zoals vorig jaar, zorgde voor heel wat protest. De betaalzone rond het Dusart zal dus afgeschaft worden. De grote toestroom toeristen - vorig jaar één miljoen - zullen de randparkings moeten gebruiken.