Pami zet de deuren tijdens de Voka Openbedrijvendag en zoekt tegelijk 50 nieuwe medewerkers

Het Limburgs bouwbedrijf Tectum Group in Genk en het Lanakense transportbedrijf GOBO slaan de handen in elkaar en zetten sterk in op duurzaam transport. Dat doen ze door melkroutes te rijden om zo kilometers uit te sparen. Concreet betekent het dat Tectum Group hun transport voor isolatie organiseert vanuit de fabrikant in Duitsland in plaats van in het distributiecentrum in Genk. Transportbedrijf GOBO heeft daarvoor vijf speciaal uitgeruste vrachtwagens ontwikkeld om de melkroutes te kunnen rijden.