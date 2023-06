Parkeren in Hasselt: "Elke Hasselaar van buiten centrum krijgt 100 gratis parkeeruren"

"Parkeren in Hasselt was jarenlang het wilde westen. Iedereen deed maar op. Duidelijke regels ontbraken. Er moest wel iets gebeuren". Dat zegt de Hasseltse mobiliteitsschepen Marc Schepers in de eerste aflevering van de nieuwe TVL-reeks over Parkeren in de Stad. Schepers wordt sinds zijn aantreden, vijf jaar geleden, bedolven onder de kritiek. In het parkeerbeleid staat de Hasselaar voorop. Hij moet gratis kunnen parkeren en liefst voor zijn deur. Wie van buiten Hasselt komt, en dicht bij het centrum wil parkeren, moet daar voor betalen of er een wandeling voor over hebben. "Een parkeerplaats is publiek bezit, maar geen recht", klinkt het bij verkeersspecialisten. Bovendien zijn alle steden bezig met het ontmoedigen van het autoverkeer in het centrum, voor de leefbaarheid. Hasselt neemt daarin het voortouw, maakt duidelijke keuzes en wil trendsetter zijn.