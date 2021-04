Parkeren wordt maandag fors duurder in Hasselt

Familie en vrienden rouwen om een tienerkoppel dat omkomt bij een ongeval op De Watering in Dilsen-Stokkem. Gisteravond rond 6 uur botsten een 18-jarige jongen uit Oudsbergen en een 17-jarig meisje uit As om een nog onbekende reden tegen een boom langs de weg. Het koppel was op slag dood. Het Sint-Augustinusinstuut in Bree, de school van het meisje en ook de plek waar de jongen afstudeerde, voorziet een rouwregister. Op de plaats van het ongeval legden familie en vrienden bloemen neer. De verslagenheid is groot.