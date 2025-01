Volgens geluksonderzoeker Leo Bormans heeft het uitsluitingsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump ook een invloed op minderheden bij ons. Hij gaat zelfs verder: door de conflicten in Gaza en Oekraïne is er een angstgevoel bij heel wat Vlamingen die zich afvragen in wat voor een wereld onze kinderen zullen opgroeien. Het is volgens Bormans belangrijk dat we ons niet laten verlammen door angst, maar hoopvol blijven.