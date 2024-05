Parket trekt in drie maanden tijd 590 rijbewijzen in voor gsm'en achter het stuur

door Tine Oyen

Op drie maanden tijd heeft het parket van Limburg 590 rijbewijzen ingetrokken voor gsm'en achter het stuur. En dat terwijl het parket net sinds 1 februari harder optreedt. Wie de gsm achter het stuur gebruikt, is zijn of haar rijbewijs kwijt voor 15 dagen. De persoon in kwestie krijgt ook een geldboete van 174 euro. Het parket schrikt van het aantal inbreuken en zegt dat de cijfers aantonen dat de strengere aanpak in onze provincie noodzakelijk is.