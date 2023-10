Parket vraagt internering voor Kampse ex-militair die De Croo bedreigde

De politie is op zoek naar getuigen van een poging tot ontvoering in het centrum van Kerkom. Een meisje van 12 jaar werd er dinsdag benaderd door een onbekende man. Hij vroeg om in de auto te stappen. De verdachte reed weg toen er nog iemand op straat kwam. De feiten gebeurden dinsdag 24 oktober rond 7.30 uur. Het meisje wandelde van haar huis via Kerkom-Dorp naar de bushalte in de Truilingenstraat. In Kerkom-Dorp - ter hoogte van het kruispunt met Kasteelzicht - werd ze een eerste keer aangesproken door de man in een auto. Een tweede keer gebeurde het in de Truilingenstraat. Hij zei ‘kom’ en deed teken om in te stappen. Het meisje zei ‘nee’ en wandelde verder. Toen uit een van de huizen nog een persoon kwam, reed de man weg. Het betreft een man van vermoedelijk 30 jaar met een getaande huidskleur en kort zwart haar. De man heeft grote oren, een grote neus en een corpulente lichaamsbouw. Hij sprak gebroken Nederlands, droeg donkere kledij en verplaatst zich in een kleine grijze of zwarte wagen. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 011 70 19 11.