Patrick Dewael: 'Stemplicht afschaffen en stemrecht invoeren vanaf 16 jaar'

In Diepenbeek is het oude schepencollege opnieuw in functie. Het nieuwe schepencollege is ontbonden na een beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De zaak is een gevolg van een klacht van oud-burgemeester Hermans. Na 14 oktober kwam in Diepenbeek een anti-Hermans-coalitie op de been. Ook de benoeming van burgemeester Rik Kriekels staat op losse schroeven. Hierover moet de Raad van State zich nog uitspreken.