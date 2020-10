Meryame Kitir, sinds 1 oktober minister in de regering-De Croo, duikt onmiddellijk de top-20 van populairste policiti binnen. Dat geeft de peiling van Het Laatste Nieuws en VTM aan. Ook haar partij, de sp.a, zit duidelijk in de lift en is de enige Vlaamse partij in de Vivaldi-coalitie die winst laat optekenen. Open VLD, CD&V en Groen scoren lager dan de verkiezingsuitslag van 2018. Maar dè grote winnaar in de peiling is het Vlaams Belang, dat afgetekend de grootste partij blijft en samen met de N-VA bijna 50 procent haalt. Omgerekend in zetels hebben ze samen een meerderheid in het Vlaams parlement en daar is het het Vlaams Belang om te doen bij de volgende grote afspraak met de kiezer, in 2024.