STVV krijgt morgen het bezoek van Oud-Heverlee Leuven. In de heenronde gingen de Kanaries nog met 4-0 onderuit aan den Dreef. "En dus willen we graag revanche pakken", zegt Mathias Delorge. Als de Kanaries winnen van OHL zetten ze opnieuw een stevige stap richting behoud. Toch waarschuwt Thorsten Fink voor gemakzucht. Want sinds de komst van de Spaanse coach Garcia is Oud-Heverlee Leuven een moeilijk te ontwrichten blok. Maar Fink kan beschikken over een fitte spelersgroep, want de Duitser roteerde afgelopen woensdag nog stevig in de bekerwedstrijd tegen Gent.