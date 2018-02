Pechverhelpers overstelpt met oproepen door vrieskou

Terug naar nul. Zo ver staat het met de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren en dat na 40 jaar gehakketak. Van alle plannen - van tunnels tot een omleidingsweg - is niets in huis gekomen. Mogelijk wordt nog voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk welke tracés nu onderzocht zullen worden. Maar een omleidingsweg is intussen achterhaald, zegt verkeersexpert Willy Miermans, want het dorp is intussen verplaatst.