Peer gaat extra controleren in fietsstraat omdat chauffeurs inhaalverbod negeren

De werken aan de kanaalbrug op de E314 in Viversel (Heusden-Zolder) blijven moeizaam verlopen. De afgelopen maanden werden vorderingen geboekt, maar ook het vervolg verloopt niet op kruissnelheid. De noordelijke brug die een belangrijk knooppunt vormt tussen Limburg en de rest van Vlaanderen, zal ten vroegste in het najaar openen voor verkeer. Sinds juni 2017 verhoogt De Vlaamse Waterweg samen met het Agentschap Wegen en Verkeer de twee bruggen van de E314 over het Albertkanaal in Heusden-Zolder. Deze vormen een essentiële, verbindende schakel tussen Limburg en de rest van Vlaanderen. Op een gemiddelde werkdag rijden er meer dan 40.000 voertuigen over deze bruggen. Dat verkeer kan ondertussen in beide richtingen blijven rijden over een tijdelijke stalen brug. Waterdichtingslaag zorgt voor vertraging Sinds vorige zomer wordt er gewerkt aan het aanbrengen van een nieuwe waterdichtingslaag op de noordelijke brug, de zogenaamde ‘rok’. Die moet voorkomen dat er water in het betonwerk van de brug sijpelt. Het aanbrengen van de uitvullaag op het betondek bovenop de brug is achter de rug, maar verliep erg moeizaam, na verschillende bijsturingen en grondige testen en proeven. Ook de vervolgstappen blijken niet vlot te verlopen en leveren voorlopig niet het gewenste resultaat. Dat gaat om het aanbrengen van roofing op de uitvullaag, waar uiteindelijk het asfalt van de rijweg op wordt aangebracht. Planning loopt onvermijdelijk uit Een gerechtsdeskundige zoekt samen met de aanbestedende overheden, aannemers en leverancier naar een duurzame oplossing. Begin deze maand staat er opnieuw een expertise op de agenda. Daarna wordt de vervolgaanpak bepaald. Het staat vast dat de planning onvermijdelijk uitloopt door deze onvoorziene omstandigheden. De noordelijke brug over het Albertkanaal zal ten vroegste pas in het najaar terug openen voor verkeer. Later volgt meer in het TVL Nieuws.