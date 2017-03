Politiek Peer licht inwoners in over mislukte fusiegesprekken

embed

Het stadsbestuur van Peer licht de inwoners vanavond in over de stand van zaken van de fusiegesprekken met omliggende gemeenten. Burgemeester van Peer Steven Matheï geeft meer uitleg over de mislukte gesprekken. "Misschien is een fusie tussen Bocholt en Peer wél nog een optie".