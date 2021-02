Peer opent vaccinatiecentrum

Het tijdig vaststellen van coronabesmettingen op het werk of op school is van groot belang. Zo kunnen lokale uitbraken voorkomen worden. Door het snel isoleren van besmette personen, wordt het doorgeven van het virus aan collega’s of medeleerlingen namelijk beperkt. "Wie ziek is en (lichte) symptomen van corona vertoont, laat zich dan ook best zo snel mogelijk testen en dient onmiddellijk in isolatie te gaan," klinkt het in een persbericht van de eerstelijnszone Noord-Limburg. Nadat in meerdere scholen in Noord-Limburg enkele leerlingen positief testten op het coronavirus, werden er leerlingen van de betrokken klassen - en soms ook hele klassen of een school - onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Vervolgens vonden er brede screenings plaats waarbij volledige klassen en scholen preventief getest werden. "Een aanpak die loonde, zo bleek. Besmette leerlingen werden sneller gedetecteerd en geïsoleerd, wat ervoor zorgde dat er nadien weinig nieuwe besmettingen opdoken".Om lokale uitbraken zo veel mogelijk in te perken, roept Eerstelijnszone Noord-Limburg samen met de zes betrokken gemeenten – Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt – op om je bij het minste vermoeden van een coronabesmetting te laten testen. "Volhouden van de maatregelen is niet gemakkelijk, maar enkel door dit samen te doen zullen we dit beestje verslaan!" Denk niet ‘het is maar een verkoudheid of een griepje’!Helaas is het opsporen van coronabesmettingen niet altijd even simpel. Niet iedereen die besmet is met het coronavirus is kort van adem of heeft koorts, geur- en smaakverlies. Ook milde luchtwegklachten - zoals een lopende neus of keelpijn - kunnen wijzen op COVID-19. Het is daarom belangrijk dat je ook bij lichte symptomen snel ingrijpt en daarmee voorkomt dat je anderen besmet."Heb jij één of meerdere van deze klachten: hoesten, kortademig, pijn in de borststreek, keelpijn, smaak- en/of geurverlies, uitgesproken vermoeidheid, koorts, spierpijn, hoofdpijn, loopneus, diarree, gebruik aan eetlust…? Ga dan onmiddellijk in isolatie en bel je huisarts (of de wachtpost in het weekend). Je arts voorziet een test indien nodig. Je blijft in isolatie tot je het resultaat van de test kent," roept de eerstelijnszone op. Test je positief?Indien je test positief is, blijf je minstens 10 dagen thuis in isolatie. Na drie dagen zonder koorts en na verbetering van de klachten op dag 10, mag je uit isolatie. Je huisarts volgt de situatie op en verlengt de isolatie, indien nodig. Je gezinsleden gaan in quarantaine en laten zich testen op dag 1 en dag 7 na het laatste contactmoment met jou.Een medewerker van het contactonderzoek zal je bellen via 02 214 19 19 of sms’en via 8811 om te vragen met wie je nauwe contacten had de voorbije dagen. Binnen de scholen zal dit de CLB-arts of -verpleegkundige zijn. In beide gevallen wordt rekening gehouden met je privacy: je naam wordt aan niemand doorgegeven.