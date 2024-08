Peer rolt vijfde trajectcontrole uit in twee maanden

In Eksel is de afrit van de Noord-Zuid afgesloten voor wie vanuit Pelt naar het zuiden rijdt. Volgens de gemeente is het te gevaarlijk om het verkeer er te laten doorgaan na een wegverzakking. De oorzaak voor de wegverzakking is een onderspoeling. De pechtstrook en een deel van de rijbaan zijn daardoor weggezakt. Wie Eksel wil bereiken zal een stukje moeten omrijden. "Omdat het onveilig is om hier verkeer te laten passeren, is er besloten om de afrit tijdelijk af te sluiten en het verkeer te laten verlopen via de volgende afrit (Hechtel)," klinkt het bij de gemeente. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de schade zo snel mogelijk herstellen.