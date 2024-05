In het voetbal heeft Racing Genk zich nog niet weten kwalificeren voor Europees voetbal. Op het veld van Union gingen de Genkenaren met 2-0 onderuit. Dat wil zeggen dat het seizoen van de Limburgers er nog niet op zit. Volgende week zondag krijgt het in de eigen Cegeka Arena een allerlaatste kans. Dan moet het in een onderling duel met AA Gent uitmaken wie er volgend seizoen Europa in mag.