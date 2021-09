Peltse band Floris and the Flames straks op wereldexpo Dubai

Er zullen de komende weken geen saaie kunstwerken te zien zijn in de expositieruimte van PXL-MAD in Hasselt. Want vanavond opent er de tentoonstelling No More Boring Art, The Other Side. Het is een vervolg op de samenwerking die anderhalf jaar geleden ontstond met het Gentse museum SMAK. De expo bevat een selectie van topstukken uit de hedendaagse kunst die zowel studenten als het grote publiek moeten inspireren. Curator Koen van den Broek geeft ons nu al een exclusieve rondleiding.