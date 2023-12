door Dirk Billion

De Peltse regisseur Michiel Thomas maakt met zijn nieuwe documentaire kans op een oscar. Donderdag wordt bekend gemaakt of hij in de voorselectie zit, maar het Amerikaanse vakblad Variety rekent Relighting Candles - zoals de docu heet - al bij de top vijf. Thomas die in de VS woont, was vandaag in het land voor een lezing op hogeschool PXL over zijn succes.