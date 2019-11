Pendelbus vanuit Corda Campus moet verkeershinder beperken in Hasselt

Deze middag reed een bestuurster twee voetgangers aan op het voetpad op het kruispunt van het Koningin Astridlaan en de Burgemeester Bollenstraat in Hasselt. De voetgangers zijn zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar. Maandagnamiddag verloor een bestuurster rond 14 uur 20 de controle over het stuur van haar voertuig, ze raakte van de baan en week uit naar het voetpad. Twee voetgangers die zich op het voetpad bevonden, werden aangereden en liepen zware verwondingen op, maar zijn niet in levensgevaar. Meer in het TVL-Nieuws van 18 uur 30.