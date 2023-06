Philipsbrug al aan renovatie toe, weekend lang hinder

Het Wit-Gele Kruis in Hasselt zet lease-fietsen in voor hun verpleegkundigen om patiënten in de binnenstad te verzorgen. Die komen er omdat er veel mobiliteitsproblemen zijn met de auto in Hasselt. Met de fiets zijn verpleegkundigen soms sneller ter plaatse. Het is daarnaast ook goed voor de fysieke en mentale gezondheid van de verpleegkundigen.