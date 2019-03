Piano's palmen Hasselt in tijdens Piano Days

Vzw Boven De Wolken geeft ouders van sterrenkindjes de kans om waardig afscheid te nemen. Vaak hebben ouders slechts een vage herinnering aan hun kindje. Daarom zet de vzw professionele fotografen in die de kleintjes op beeld vastleggen. Ouders hebben na de dood van hun pasgeboren kindje regelmatig spijt van het feit dat ze geen waardig afscheid hebben kunnen nemen. Dit was voor Bina Snoekx de motivatie om zich aan te sluiten bij vzw Boven de Wolken onder de vereniging Fly With Angels in Pelt.