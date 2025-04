Pierre Denier maakt bewoners woonzorgcentra warm voor titelstrijd Racing Genk

En we gaan er uit met een bijzondere verjaardag. Jeanne Muylaert viert haar 90ste verjaardag en daarmee is ze de eerste bewoner van Sint-Oda in Pelt die 90 wordt. Jeanne verblijft al 47 jaar in het dienstencentrum voor mensen met een beperking. Familie heeft ze niet om haar verjaardag mee te vieren, maar Sint-Oda is één hechte familie. En daarom wordt haar verjaardag vandaag gevierd in de leefgroep samen met de andere bewoners en de begeleiders.