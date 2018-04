Pilootproject moet probleem achtergelaten vuilniszakken oplossen

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 1.924.450,61 euro toe voor de restauratie van de steenkoolmijn in Waterschei. “De stad Genk ontwikkelt de voormalige mijnsite tot Thor-park. Dit park is een omvangrijk ontwikkelingsproject voor de herbestemming van de voormalige mijnsite tot hotspot voor technologie, energie en innovatie. Het technologiepark zal een oppervlakte van 93 ha hebben. We ontwikkelen de site volgens een hoogwaardig kwaliteitsconcept op gebied van architectuur en omgevingsaanleg, met veel aandacht voor duurzaamheid en parkbeheer”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois. De voormalige mijngebouwen krijgen in het nieuwe project ook hun plaats. De stad sloot met minister Geert Bourgeois een meerjarenovereenkomst (MJO) af voor de restauratie van de gebouwen. Het stadsbestuur van Genk kan jaarlijks een beroep doen op vastgelegde restauratiesubsidies. De totale kostprijs voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden aan de mijngebouwen is begroot op ongeveer 23 miljoen euro, waarvoor een erfgoedpremie van 8 miljoen euro toegekend wordt. De restauratie van het schachtgebouw is de vierde fase in de meerjarenovereenkomst. In 2014, 2015, 2016 en 2017 maakte de regering al middelen vrij om respectievelijk het hoofdgebouw, het ophaalgebouw, het ventilatiegebouw en de passerelle te restaureren. Daarna restaureert de stad Genk de uitrusting en de schachtbok. Achitect Voutquenne is de ontwerper van het schachtgebouw. Ook vandaag nog is dit een indrukwekkend gebouw met een gewapend betonskelet en grote raampartijen. Het schachtgebouw verkeert in een relatief slechte staat. Het restauratiedossier bestaat vooral uit betonrestauratie, naast dakwerken en een algemene opkuis van het gebouw. Daarnaast stelt de stad Genk ook een aantal ingrepen voor om het gebouw veiliger en toegankelijk te maken voor bezoekers.