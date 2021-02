Meer dan zevenduizend Limburgers zaten afgelopen weekend met de verrekijker in de aanslag klaar om vogels te tellen in hun tuin. En dat is een absoluut record. Corona zorgt er niet enkel voor dat mensen de natuur intrekken, ze zijn ook meer begaan met het groen in de tuin. En dat zien we ook aan de cijfers want voor het eerst in jaren is de huismus weer de meest aanwezige vogel in de Limburgse tuinen.