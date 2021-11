In de Molenstraat in Diepenbeek is vanmiddag een 67-jarige vrouw om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen aan de overweg. De hulpdiensten snelden ter plaatse om het slachtoffer, een vrouw uit Bilzen, te verzorgen. Maar er kon geen hulp meer baten, de fietsster overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Het treinverkeer in de onmiddellijke omgeving werd enige tijd stilgelegd. Er is een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Molenstraat is nog steeds afgesloten voor alle verkeer.