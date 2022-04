Afsluiten doen we met een opmerkelijk verhaal, want Bilzenaar Tom Bosch is vandaag te voet vanuit Bilzen naar Rome vertrokken. U hoort het goed, te voet. Tom zal proberen om in 100 dagen in Rome te geraken. Dat doet hij voor het goede doel 'Eight'. De opbrengst ervan gaat naar mensen in armoede.