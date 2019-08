De lokale politie van Bilzen – Hoeselt – Riemst heeft gisteren een koppel uit Mol gearresteerd in het kader van oplichting. Het koppel overnachtte de afgelopen weken in hotels en B&B's zonder te betalen. Het koppel dat noodgedwongen een appartement in Mol had moeten verlaten wegens een ongedierteplaag, had er niet beter op gevonden dan hun intrek te nemen in verschillende hotels en B&B’s in Riemst en Tongeren. Maar de twee betaalden geen enkele rekening. Op 3 weken tijd, had het koppel op deze manier een openstaande schuld van 2.300 euro opgebouwd. Bij hun laatste verblijf vroeg het koppel om via overschrijving te kunnen betalen. De uitbaatster van de B&B zag dit niet zitten. Er werd uiteindelijk beslist dat het koppel cash geld zou gaan halen. Na enkele uren wachten, kreeg de uitbaatster argwaan en belde ze de politie. Toen de twee terug opdoken, werden ze in opdracht van het Parket Limburg gearresteerd. Na het verhoor mochten ze beschikken. De verdachten moeten hun openstaande rekeningen zo snel mogelijk vereffenen.