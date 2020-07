Plopsa Indoor doet rustige en veilige heropening

Op de abdijsite van Herkenrode in Hasselt verblijft op dit moment een exotische vogel die in februari ontsnapte uit het dierenpark Plankendael. Het gaat om een rode ibis die voornamelijk in Zuid-Amerika voorkomt. De vogel lokt heel wat natuurfotografen naar het natuurreservaat in Herkenrode. Toch wil het Agentschap Natuur en Bos waarschuwen om op de paden te blijven en de vogel niet op te schrikken.