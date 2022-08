Pol Vogels uit Heusden-Zolder ontwierp defilé-outfit prinses Delphine

door David Bijnens

In het Modemuseum in Hasselt kan je vanaf vandaag de jurk gaan bewonderen die prinses Delphine op 21 juli droeg tijdens het nationale defilé. De rode jurk met vredesduif is een ontwerp van de jonge Limburgse modeontwerper Pol Vogels. De twintiger uit Heusden-Zolder stelt het kledingstuk samen met vijf andere silhouetten uit zijn afstudeercollectie voor in een pop-upexpo in het Modemuseum, dat in de toekomst meer Limburgs talent in de kijker wil zetten.